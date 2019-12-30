Kader maçını Beymelek kazandı

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA 1. Amatör Lig 2. Grup'ta Beymelek Belediyespor ile Antalya Merkezspor arasında oynanan kader maçını, Beymelek 2-1 kazandı. Bu sonuçla Antalya Merkezspor şampiyonluk yolunda yara alırken, Beymelek Belediyespor ise play-off yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Demre Stadı'nda oynanan maçı Serhat Sağır, Umut Ali Mereş, Beykay Başkırşen hakem üçlüsü yönetti. Demre Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, MHP İlçe Başkanı Mustafa Demirel'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişinin izlediği maç, tam bir heyecan fırtınası şeklinde geçti.

Maç Antalya Merkezspor'un vuruşuyla başladı. Maçın 7. dakikasındaki Merkezspor atağında Oğulcan'ın şutunu kaleci Uğur doksandan çıkardı. Bir dakika sonra Merkezspor atağında Asrın'ın şutunu kaleci Uğur köşeden çıkardı. 10. dakikadaki Beymelekspor atağında Özgür'ün şutunu kaleci Ali Can kornere attı. 13. dakikadaki Beymelek atağında Durdali net gol pozisyonunda topu auta attı. 19. dakikadaki Merkezspor atağında Asrın'ın ceza sahası içindeki şutu defansa çarparak ağlara gitti. Bu golle Merkezspor 1-0 öne geçti. 25. dakikadaki Beymelek atağında Berk kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı. Maçın 27. dakikasındaki Beymelek atağında Ahmet Lütfi, Merkezspor defansı tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ahmet Lütfi durumu 1-1 yapan golü attı. Maçın 41. dakikasındaki Beymelek atağında Ahmet Lütfi çok sert vurdu. Top kale direğinden geri geldi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının 53. dakikasında Oğulcan, 54. dakikada da Süleyman'la Merkezspor iki net pozisyondan yararlanamadı. Maçın 66. dakikasında Merkezspor defansının ıskaladığı topu Ali Kayhan kafayla ağlara göndererek durumu 2-1 yapan golü attı. Maçın 80. dakikasındaki Beymelek atağında Ahmet Lütfi'nin kafa şutunu kaleci Ali Mert doksandan çıkardı. Maç Beymelek Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Antalya Merkezspor 34 puanda kaldı ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk mücadelesi verdiği Meydan Gençlikspor'la arasındaki puan farkı 4'e yükseldi. Beymelek Belediyespor ise puanını 31'e yükselterek, play- off'a kalma yolunda önemli bir adım attı. Maçta sarı kart gören tek futbolcu Beymelek Belediyespor'dan Ali Kayhan oldu.

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