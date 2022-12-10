Lionel Messi'li Arjantin, 2014'ün rövanşında Virgil van Dijk'lı Hollanda ile 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde kapıştı. Rakip savunmaların korkulu rüyası Messi, şampiyonluk yolunda bu kez de dünyanın en iyi stoperlerinden van Dijk'a meydan okudu. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek Hollanda'nın rakibi oldu. Son 16'da ABD'yi 3-1'le geçen Hollanda, çeyrek final biletini almıştı. Şampiyonada 8 golü bulunan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı geride bırakan Messi, 1 gol daha attı ve Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi Batistuta'yı yakaladı.

PERDEYİ MOLINA AÇTI

Lusail Stadı'nda oynanan ve İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yönettiği maça çok iyi başlayan Lionel Scaloni'nin öğrencileri, 35. dakikada öne geçti. Lionel Messi'nin muhteşem ara pasında ceza sahasında düzgün bir vuruş yaparak ağları sarsan Nahuel Molina, skor perdesini açan isim oldu.

MESSI, BATISTUTA'YI YAKALADI

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Arjantin, ikinci yarıda farkı 2'ye çıkardı. Dumfries'in müdahalesiyle Acuna'nın yerde kalmasıyla penaltı kazanan Güney Amerike temsilcisinde topun başına süper solak Messi geçti. Beyaz noktada hata yapmayan ve topu ağlara göndermeyi başaran Messi, 10 golle Gabriel Batistuta'ya ait olan Dünya Kupası'nda en çok gol atan Arjantinli oyuncu rekorunu egale etti.

KADER ADAMI WEGHORST

Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, nokta atışı müdahale yaptı ve 78. dakikada Memphis Depay'ın yerine Wout Weghorst'u oyuna sürdü. Beşiktaş 'ın yıldız golcüsü, oyuna girer girmez kalitesini gösterdi.