Türkiye’de yılda 3500 – 4000 çocuğa yani her 3 saatte 1 çocuğa kanser teşhisi konuluyor. Bu sayı nükslerle birlikte 5 bine ulaşıyor. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü ile bu konuya dikkat çekmek için #sarıyıfarket diyerek bir farkındalık çalışması gerçekleştiriyor. Çocukluk çağı kanserleri hakkında farkındalık yaratmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında İstanbul’da farklı billboard alanları, afişler, dijital ekranlar ve sokaklardan İstanbullulara #sarıyıfarket diyor. Kurumları ve bireyleri 15 Şubat günü farkındalık yaratmak için sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya ve dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyor.

Çocukluk çağı kanserlerinde hastalığı erken evrede yakalamak kadar uygun merkeze ulaşıp tedavi almanın da büyük önem taşıdığına dikkat çeken KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, “Her yıl 3500 - 4000 çocuk kansere yakalanıyor. Her geçen yıl üç yaş altı çocuklarda kanser vakaları artıyor. Çocukluk çağı kanserlerinin en sık görüleni ve bilinen vakaların %30’u lösemi… Geri kalan %70 içinde, gelişmiş ülkelerdeki gibi Türkiye’de de ikinci sırada beyin tümörleri yer alıyor. Bugün çocukluk çağı lösemisinden eskisi gibi korkmuyoruz. 30 yıl önce görülen vakaların %20’si iyileşirken, bugün yüzde %70- 80’inden fazlası iyileşiyor. Çocukluk çağı kanserleri erişkin kanserlerinden türleri, tanı yöntemleri ve belirtileri bakımından ayrışıyor. Erişkinlerdeki gibi yerleşmiş tarama testleri olmadığından erken tanı alabilmeleri için ebeveynler tarafından bulgu ve belirtilerin bilinmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle çocukluk çağı kanserleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor” dedi.

15 Şubat tarihinde gerçekleşecek farkındalık çalışmaları için web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Daha fazla sayıda kişiye ulaşılmasını sağlamak için kacuv.org adresinden 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanseri Günü farkındalık yaratmak için hazırlanan gönderili indirebilir ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın çalışmalarına destek olabilirsiniz.

KAÇUV’a destek olarak çocuklara umut olmak isteyenler aşağıdaki hesap numarasından, bagis.kacuv.org üzerinden bağış yapabiliyor:

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

Denizbank Zincirlikuyu Şubesi

Hesap No: 439719

IBAN: TR08 0013 4000 0004 3971 9000 04

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Hakkında:

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, 2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu. Vakfın temel amacı maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamaktır. Ayrıca kanser ile mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının yaratılması Vakfın öncelikli hedefleri arasında yer alır. Umudum Eğitim Burs Programı ile de kanser tedavisi gören veya tamamlanmış farklı yaş gruplarında çocukların eğitim giderlerini karşılamaktadır.



