Kacper Kozlowski, İspanya ile Polonya arasında oynanan Euro 2020 grup maçında oyuna sonradan girdi ve Avrupa Şampiyonları tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu. Kozlowski, 17 yaş 246 gün ile 17 yaş 349 günlük iken sahaya çıkan Jude Bellingham'ın elinden rekoru devraldı.

Bellingham da Euro 2020 grup ilk maçında İngiltere'nin Hırvatistan'ı 1-0 yendiği maçta süre almıştı.