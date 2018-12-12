Kabus sürüyor

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’na büyük umutlarla başlayan Sarı-Kırmızılılar, dün akşam son grup maçında Portekiz devi Porto’ya 3-2 kaybedip Avrupa Ligi’nin yolunu tuttu. Fatih Terim’in öğrencileri, bir yandan dev turnuvadan elenmenin şokunu yaşarken diğer yanda Cim Bom’un son maçlarındaki başarısız görüntüsü, Galatasaraylı taraftarları üzdü... Son aylarda lig ve Avrupa’da istediği sonuçları almakta zorlanan Aslan, dün akşamki sonucun ardından son 11 karşılaşmasından sadece 1 kez galibiyetle ayrılabildi.

Sadece Kayseri...

Ligde 19 Ekim’de Bursaspor’la Aslantepe’de 1-1 berabere kalan Cim Bom, sonrasında Şampiyonlar Ligi’nde Schalke’yle 0-0 berabere kalıp ardından Yeni Malatya deplasmanından 2-0’lık sonuçla ayrıldı. Bu şok mağlubiyet sonrasında Fenerbahçe’yle Türk Telekom Stadı’nda 2-2 berabare kalan Fatih Terim’in öğrencileri, peşinden Kupa 1’de Schalke’ye 2-0 kaybetti. Galatasaray, 10 Kasım’daki 3-0’lık Kayseri zaferiyle moral depolarken sonrasında iç sahada bu kez Konya’yla 1-1 berabere kalıp ardından Lokomotiv ve Beşiktaş yenilgileri yaşadı ve Rize’yle puanları paylaştı. Galatasaray, lig ve Avrupa arenasında son olarak dün Porto’ya yenildi ve 11 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi.