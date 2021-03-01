Hayati önem taşıyan birçok organ ve dolaşım sistemi göğüs kafesinin içerisinde yer alır. Bunlar arasında akciğer, karaciğer, kalp ve dalak ile beraber kan taşıyan ana damarlar bulunmaktadır. Her iki tarafında 12'şer tane kaburgadan oluşan göğüs kafesi, darbelere karşı güçlü bir koruma imkanı sağlar.

Kas ve dokuların bir araya gelmesiyle oluşumu gerçekleşmiş olan kaburgalar, sert bir yapıya sahip olmasına rağmen aynı zamanda esnektir. Böylece gelen darbeleri yumuşatma ve koruma imkanı elde edilir. Tabii bu bölgede meydana gelebilecek kırıklar söz konusu olduğu zaman, ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalmak mümkün. O yüzden pek çok kişi kaburga kırığı hakkında bilgi almaya çalışıyor.

Kaburga kırığı hakkında tüm merak edilenler

Özellikle düşme ve çarpma ile beraber birçok farklı darbe nedeniyle göğüs kafesi bölgesinde bazı ağrılar meydana gelebiliyor. Dokununca hassasiyet ya da nefes alıp verme noktasında yaşanan sorunlar nedeniyle, kaburga kırığı olasılığı önemli oranda öne çıkıyor.

Özellikle rakiple birebir temas edilen sporlar, düşme ya da trafik kazaları gibi durumlar kaburga kırığının temel nedenleri içerisinde gelmektedir. Hatta kemiklerin hassas ve zayıf olduğu yaşlarda çok küçük bir darbe bile kemiklerde kırık yaratabiliyor. Böyle zamanlarda hapşırmak ya da zorlayıcı bir öksürük bile kaburga kırığını ortaya çıkarabilmektedir.

Kaburga kırığı ne kadar sürede geçer?

Genel olarak kaburga üzerinde meydana gelen sorunlar çatlak olarak ön plana çıkar. Ağrı yaratmasına rağmen kaburga çatlakları kaburga kırığı kadar ciddi bir durum teşkil etmez. Ancak kemik kırıkları akciğer ile beraber kan damarlarına ciddi anlamda zarar verebilmektedir. Böyle durumlarda ciddi olmayan kaburga kırıkları yaklaşık olarak 1 veya 2 ay içerisinde iyileşir.

Ancak ağır Kaburga kırıkları söz konusu olduğu zaman, ciddi bir durum ortaya çıkar ve mutlaka müdahale gerektirir. Böyle durumlar hayati bir etki ortaya çıkardığı için operasyonel müdahale cerrah bünyesinde ele alınır. Zira başta akciğer ve kalp ile karaciğer gibi organlar olmak üzere, kan taşıyan ana damarlar ciddi anlamda tehlikeye girmektedir.

Kaburga kırığı kendiliğinden geçer mi?

Pek çok kişinin en merak ettiği konular içerisinde kaburga kırığının kendinden geçip geçmediğidir. Çok ciddi olmayan Kaburga kırıkları yaklaşık olarak 6 veya 7 ay içerisinde kendiliğinden geçer. Bu doğrultuda bol bol dinlenmek ve uzman doktor kontrolü altında gerekli ilaçları almak da iyileşme noktasında etkilidir.

Fakat derin nefes alıp verirken çok fazla ağrı meydana geldiğinde, zatürre ile karşı karşıya kalma durumu oluşabilir. Böyle zamanlarda kendiliğinden iyileşmek yerine, mutlaka bir uzman doktora başvurmak gerekmektedir. Bunun dışında bir buçuk iki ay içerisinde kaburga kırıkları kendi kendini iyileştirir.

Kaburga kırığının belirtileri nelerdir?

Söz konusu kaburga kırığı olduğu zaman belli başlı bazı belirtiler ön plana çıkıyor.

- Derin nefes alıp vermede göğüs boşluğunda ağrılar

- Yaralı alana basıldığı zaman meydana gelen ağrılar

- Hareket etme ya da esneme esnasında oluşan ağrılar

Genel olarak bu ağrılar kaburga kırığının en önemli belirtileri içerisinde yer almaktadır. Böyle durumlarda kırığının ağır olup olmadığını anlamak için mutlaka bir doktor kontrolünden geçmek gerekir. Böylece duruma bağlı olarak ele alınacak tedavi yöntemleri üzerinden, kaburga kırığının iyileşme imkanı sağlanmaktadır.

Kaburga kırığına karşı alınabilecek önlemler nelerdir?

Çok ciddi risk faktörleri ortaya çıkarabilecek olan kaburga kırığına karşı, ele alınması gereken belli başlı bazı önlemler bulunmaktadır.

- Mutlaka spor yaralanmalarına karşı bölgeyi korumak gerekir.

- Evde düşme riskini azaltmak için gerekli önlemler alınmalıdır. (Ayağa takılabilecek halı ve paspaslar kaldırılmalı; banyoda kullanılacak destekler değerlendirilmeli ve kauçuk ürünler kullanılmalıdır.)

- Kalsiyum ve D vitamini kaynaklı besinler üzerinden kemik erimesi (Osteoporoz) sorunu ortadan kaldırılmalıdır.

- Yapılacak olan düzenli egzersiz ile kemik güçlenmesi sağlanmalıdır.

Bu gibi önlemler üzerinden kaburga kırığını önlemek mümkün. Özellikle kaburga kırığı riskini azaltacak en önemli faktörler içerisinde yer almaktadır.

Kaburga kırığı söz konusu olduğunda ne yapılmalı?

Kaburga kırığı adına ortaya çıkan belirtiler anlaşıldığı andan itibaren mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır. Yapılacak tetkik ve teşhis eşliğinde sorunun ciddiyeti ortaya çıkarılır. Eğer hafif kaburga kırığı ise ortalama 2 ay içerisinde bu kırıklar kendiliğinden iyileşir. Ciddi durumlar söz konusu ise farklı tedavi yöntemleri ele alınır.