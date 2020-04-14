Toplum içerinde oldukça fazla ve sıklıkla görülen kabızlık günlük aktivitelerimizi de oldukça etkileyen bir sindirim sorunudur. Kabızlık genelde stres, kötü beslenme ve hareketsizlik gibi faktörlerin etkisi ile ortaya çıkmaktadır. Peki, Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer? Yetişkin ve bebeklerde kabızlığa iyi gelen şeyler nelerdir? Sizin için detaylarıyla derledik. Kabızlık bir hastalık değildir. Kişiden kişiye değişebilen bazı etkenlerle meydana gelir. Kabızlığın altında yatan bir sağlık sorunu olabileceği gibi herhangi bir hastalığın sonucu olarak da meydana gelebilmektedir. Kabızlık çok yaygın görülen bir sorun olsa dahi bazı insanlarda kronik bir hal almış olabilmektedir.

Kabızlık nedenleri nelerdir?

Divertikülit ve crohn gibi bağırsaklarda oluşan hastalıklar

Bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına sebep olan türlü metabolik veya sindirim sistemi hastalıkları

Hormonal dengede meydana gelen denge değişiklikleri

Bağırsaklar içerisinde tıkanıklıklara sebep olan polipler veya kitlesel oluşumlar

Lityum, antidepresan ilaçları, epilepsi ilaçları, demir ilaçları ve antipsikotikler gibi ilaçların kullanılması

Sürekli katı gıdaların tüketilmesi

Fazla derecede inek sütü tüketmek

Tuvalet ihtiyacını sürekli olarak erteleme alışkanlığı

Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer?

Birçok durumlarda tedavi gerektirmeden ve de kendi kendine düzelen kabızlığın sağlık açısından herhangi bir riski bulunmamaktadır. Tekrarlayan kabızlık durumlarında ise;

Daha fazla lifli gıdaların tüketilmesine özen gösterilmelidir.

Bol bol egzersiz yapılmalıdır.

Kayısı, armut, erik gibi meyvelerin tüketimini arttırmak oldukça önemlidir.

Beyaz ekmek tüketiliyor ise hemen bırakılmalı ve onun yerine tam tahıllı ekmekler tüketilmelidir.

Günlük içilen su miktarı arttırılmalıdır.

Süt ve süt ürünlerinin kabızlığa doğrudan etkisi olduğundan dolayı aşırı derecede tüketimi engellenmelidir.

Günlük tüketilen kafein miktarı azaltılmalıdır.

Lokmalar iyice çiğnenmeli, daha sonra yutulmalıdır.

Tuvalet düzeni yoksa oluşturulmalı ve tuvalet mecbur kalmadıkça ertelenmemelidir.

Yetişkinlerde kabızlığa iyi gelen şeyler nelerdir?

Kuru Meyveler: Kuru meyveler besin değerlerinin etkisi açısından sabah kahvaltı yapılmadan önce tüketilmesi daha faydalıdır. Kahvaltıdan önce kayısı, mürdüm eriği, incir ve erik yedikten sonra bir fincan ılık su tüketmek bağırsakların çalışmasını sağlayacaktır. Kuru meyveleri yemekten hoşlanmayan kişiler komposto olarak tüketebilirler.

Su: Suyun hücre yenileyici özelliği vardır. Bilindiği üzere vücudun %75'i sudan oluşmaktadır. Yani vücuttaki tüm olaylar su ile gerçekleşmektedir. Bu sebeple içilen su miktarını arttırmak sindirim sistemini düzenleyecek ve kabızlık konusunda oldukça fayda sağlayacaktır.

Keten Tohumu: Kabızlık problemlerinde oldukça etkili bir yöntemdir. Keten tohumunun salatalara veya yoğurda eklenilerek tüketilmesinin yanı sıra yemeklere de katılabilir olması en büyük tercih sebeplerinden bir tanesidir. Kabızlık sorununa iyi gelen gıdaların içerisinde yer almaktadır.

Beyaz Et: Yemek yerken kırmızı etten ziyade balık veya beyaz etin tercih edilmesi, bağırsakların oldukça rahatlamasını sağlayacaktır.

Lifli Gıdalar: Ispanak, baklagiller, pırasa, pancar, keten tohumu, kereviz, lahana ve kızılcık gibi lif bakımından oldukça zengin olan gıdaların tüketilmesi bağırsak faaliyetlerin artmasına sebep olacaktır. Bunun yanı sıra elma, avokado, üzüm ve erik gibi meyvelerin lif oranları da oldukça yüksektir.

Zeytinyağı, Zeytin ve Kekik: Genellikle kahvaltılarda aktif olarak tüketilen zeytin, kekik ve zeytinyağı ile soslandığı zaman kabızlık problemine iyi geldiği bilinmektedir. Zeytinyağının birçok faydası vardır. Sabahları 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağının aç karna tüketilmesi sindirimi kolaylaştıracaktır.

Bitki Çayları: Bazı bitki çaylarının kabızlık problemlerine iyi geldiği bilinmektedir. Sinameki, kayısı gibi birçok bitki çayı bu amaçla kullanılmaktadır. Bitki çaylarının tüketilmesinde kabızlık şikayeti geçtikten sonra ara vermekte fayda vardır. Çünkü bu çaylar bağırsağının alışmasına yani tembelleşmesine sebep olacaktır. İhtiyaç olmaması halinde fazla tüketilmemelidir.

Bebeklerde kabızlığa iyi gelen şeyler nelerdir?

Yetişkinlerde ve çocuklarda olduğu gibi bebeklerde de kabızlık problemleri oluşabilmektedir. Bebeklerde kabızlık sebepleri birden fazla olabilir. Bu sebeple bebeğin iyi gözlemlenmesi gerekmektedir. Bebeklerde kabızlığın nedenleri arasında genetik bağırsak yavaşlığı, bebeğin bağırsağının anatomik ve yapısal sorunları, bebeğin olması gerekenden daha fazla süt tüketmesi, bebeğin sürekli olarak katı gıdalarla beslenmesi ve psikolojik sebepler olabilmektedir.

Her gün düzenli olarak büyük tuvaletini yapan bir bebek, büyük tuvaletini 2 veya 3 gün arayla yapmaya başlamışsa, tuvaletini yaparken ağlıyorsa, sert dışkılıyorsa ve huzursuz oluyorsa bebeğin kabızlık durumundan bahsedilebilir. Bebeklerde kabızlığa iyi gelen uygulamalar şunlardır:

Kabızlık sorunu yaşayan bebeğin tuvaletini yapabilmesi için bebeğin poposuna gliserin ya da vazelin sürülerek yumuşatılması sağlanabilmektedir.

Bebeğe ılık su ile banyo yaptırmak ve bu sayede ılık su ile kaslarının gevşeyip rahatlamasına yardımcı olacaktır. Bu uygulama bebeği oldukça rahatlatacaktır. Banyo sırasında ılık olarak hazırlanılan suyun içerisine 5 ile 10 dakika arası oturtmak kabızlığın giderilmesinde daha etkili olacaktır.

4 ayılığı geçmiş olan bebeklerde kabızlık problemi gözlenmiş ise yemek öğünlerinin yanında elma, erik, şeftali ve armut suyu verilebilmektedir. Meyveler sindirim sistemi üzerinde oldukça etkilidir. Besin değerleri bakımından yüksek olan meyveler, kabızlık sorunlarının giderilmesinde aktif olarak kullanılmaktadır.

Bebekler için belirlenmiş olan, onlara zarar vermeyecek bir şiddetle egzersiz yaptırmak mümkündür. Yaptırılacak olan bu egzersizler bebeğin rahatlamasını sağlayacak ve kabızlık probleminin giderilmesinde faydalı olacaktır.

Bebeğin rahatlayabilmesini sağlamak için yapılabilecek yöntemlerden bir tanesi de masajdır. Kabızlık sorunu yaşamakta olan bebeğin karnına el ile yarım ay hareketleri uygulanarak yapılan masajlar bağırsak hareketlerinin hızlanmasını sağlayacaktır.

Her bebeğin yapısı farklıdır. Bu sebeple anlatılan bu yöntemleri uygulamadan önce bir hekime danışmakta fayda vardır.