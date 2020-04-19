Kabakulak genelde virüslerin sebep olduğu ve yüksek oranda bulaşıcı bir çocukluk dönemi hastalığıdır. Ancak sadece çocuklarda değil ayrıca yetişkinlerde de meydana gelebilmektedir. Bu bağlamda parotis bezinde şişlik, yutkunma güçlüğü, ağrı ve hassasiyet gibi şikayetler öne çıkabilmektedir. Kabakulak yaşayan kişiler genelde iki defa bu hastalığı geçirmez. Bu durum hem çocuklar hem de yetişkinler için geçerlidir. Zira kişinin kabakulak virüsü ile bir kez karşılaşmış olması, yeniden bu virüsün bulaşmasına engel teşkil eder. Vücut buna göre kendini hazırlar ve ikinci kez oluşumunu önler. Tabii ilk kez bu hastalığı yaşayan kişiler için belirtiler üzerinden teşhis ve erken tedavi büyük öneme sahiptir.

Kabakulak nedir?

Kulakların yakınında yer alan parotis isimli tükürük bezlerini etkileyen viral enfeksiyona kabakulak denmektedir. Yüzün her iki kısmında yer alan tükürük bezlerinden biri veya ikisine etki edebilmektedir. Bu bağlamda şişme meydana gelir. Genel olarak kabakulak hastalığında parotis bezleri etkilenir. Ancak bazı zamanlarda sinirsel yapılar ile beraber diğer farklı bezler de etkilenme durumuna maruz kalabiliyor.

Aynı zamanda pankreas, yumurtalık ve testisin yanı sıra beyin ile omurilik çevreleyen zar kısımlarında da iltihaplanma yaratabilmektedir. Ele alınan teşhis üzerinden tedavi sadece belirtileri azaltmak ve durumu kontrol altına almak adına gerçekleştirilir.

Kabakulak belirtileri nelerdir?

Hem çocuklarda hem yetişkinlerde meydana gelen belli başlı bazı belirtiler, kabakulak hastalığının anlaşılabileceğini göstermektedir. Ancak enfekte olmuş bazı kişilerde virüs üzerinden kabakulak belirtisi anlaşılmayabilir ve semptomlar çok hafif kalabilir. Virüs ile temas ile beraber yaklaşık 2 ila 4 hafta sonra belirtiler ortaya çıkar. Daha sonra kuluçka ile beraber belirtiler yavaş yavaş anlaşılmaya başlar. Peki, kabakulak belirtileri nelerdir ve hangi durumlardan şüphelenmek gerekiyor.

- Halsizlik,

- Yorgunluk,

- Baş ağrısı,

- Genel vücut ağrıları,

- Mide bulantısı,

- İştah kaybı,

- Hafif ateş,

- Çiğneme güçlü,

- Hafif karın ağrısı,

- Ağız kuruluğu,

- Şişliğin meydana geldiği yüz kısımlarında ağrılar görülebilir.

Bu gibi belirtiler hassasiyet ile beraber 38 derece ve üzerinde ateş eşliğinde devam eder. Genelde hastaların %25’inde yalnızca tek taraflı şişlik olur. Diğerlerinde ise çift taraflı şekilde şişlik meydana gelir ve yukarıda söylenen belirtiler yavaş yavaş ortaya çıkar.

Yetişkinlerdeki ilk belirtiler

Kabakulak hastalığı genelde çocukluk çağında ortaya çıkar. Ancak nadir de olsa yetişkinlerde görülebilmektedir.

Belirtiler ise genelde çocuklarda ortaya çıkan belirtiler ile aynı seyri gösterir. Aradaki fark yetişkinlerde ilk belirtiler ile beraber başlayan durumun, çocuklara göre çok daha şiddetli ortaya çıkmasıdır. Aynı zamanda yetişkinlerde komplikasyon riski daha fazladır.

Belirtilerden en az 3 veya 4 tanesi eş zamanlı olarak ortaya çıkıyorsa, mutlaka en kısa sürede doktora başvurulmalıdır. Yapılan teşhis üzerinden çocuklarda olduğu gibi, yetişkinlerde de belli başlı yöntemler ele alınarak kabakulak hastalığının belirtileri bastırılır.

Kabakulak tedavisi nasıl yapılır?

Viral bir hastalık olduğu için kabakulak antibiyotik tedavisine karşılık vermez. Ayrıca kabakulak hastalığı için ele alınan tedaviler, yalnızca hastalık esnasında yaşanabilecek sıkıntıları hafifletmek ve bastırmak adına ele alınır.

- Hastalık süresi içerisinde bol istirahat edilmelidir.

- Vücut bağışıklığını güçlendirecek unsurlar ele alınmalıdır.

- Bol miktarda sıvı alımı yapılmalıdır.

- Ilık tuzlu su çözeltisi ile gargara gerçekleştirmek belirtileri hafifletebilir.

- Mutlaka çorba ve yoğurt ile çiğnenmesi kolay yiyecekler değerlendirilmelidir.

- Asitli içecek ve yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

- Doktor kontrolü altında ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.