Kabak çekirdeği, çok sıklıkla tüketilen bir çekirdek türüdür. Kabak çekirdeğinin sıklıkla tüketilmesi sayesinde bazı faydaların da insan vücuduna etkide bulunduğunu söylemek doğru olacaktır. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli konu, kabak çekirdeğinin haddinden fazla tüketilmesi bazı hastalıklara neden olacağıdır. Bu yüzden çok fazla kabak çekirdeği tüketmek de doğru olmayacaktır. Kabak çekirdeğinin çok tüketilmesi ishalin oluşmasına sebep olmaktadır.

Kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Kemik oluşumunda kabak çekirdeğinin çok önemli rolü bulunmaktadır. İçerisinde yer alan magnezyum sayesinde kemiklerin güçlendiğini belirtmek mümkündür. Bununla beraber alınan magnezyum ile kadınlarda menopoz sonrasında osteoporoz riskinin azaldığı gözlemlenmiştir.

Kabak çekirdeğinin içerisinde yüksek oranda antioksidan vardır. Bu yüzden de kabak çekirdeğinin faydası çok fazladır. Bu faydalar arasında yer alan en önemli fayda ise kansere yakalanma olasılığını en aza indirdiği şeklindedir. Kabak çekirdeği; kolon, mide, akciğer, prostat kanserleri gibi kanser çeşitlerinin tedavisine olumlu katkıda bulunur.

Kabak çekirdeğinin içerisinde yer alan omega 3 ve fitosteroller ile LDL Kolesterol seviyesinin düşürülmesi mümkündür. Bu bileşenlerin aynı şekilde ateroskleroz ve kan pıhtısını da önlediği söylenebilir. Bununla beraber felç riski ve kalp krizi riski de en aza indirgenir.

Kabak çekirdeği üzerinde yapılmış olan araştırmalar dahilinde diyabeti bulunan kişilerde insülin düzenlemesinde oldukça önemli katkılarda bulunduğu belirtilmiştir. Şeker hastalığının ortaya çıkaracağı rahatsızlıklara karşı organları koruyan kabak çekirdeği oldukça önemlidir. Bunun dışında karbonhidratın düşük olmasıyla beraber güçlü bitki proteinin bulunmasından kaynaklı olarak tip 2 şeker hastalığına karşı koruma özelliği de bulunmaktadır. Aynı şekilde şeker hastalığının komplikasyonlarını da azalmaktadır.

Kabak çekirdeğinin içerisinde demir ve çinko yer almaktadır. Bunlar ise bağışıklığın daha dirençli hale gelmesi adına oldukça elzem vitaminlerdir. Buna ilave şekilde kabak çekirdeği içerdiği antiviral ile bağışıklık sistemin güçlü hale getirmektedir.

Pek çok kişinin böbrek taşları konusundan muzdarip olduğunu belirtmek mümkündür. Kabak çekirdeği ile böbrek taşlarının düşürülmesi mümkündür. Bunun dışında kabak çekirdeği idrar söken özelliğe de sahip. Kabak çekirdeğinin antioksidan içerdiğini söylemek kesindir. Bundan ötürü de vücutta bulunan toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Kabak çekirdeği, vücuttaki dolaşımı uyararak böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının daha iyi çalışmasına olanak tanır. Ürik asit ve benzeri toksinler bunun sayesinde vücuttan atılır. Bu yüzden de tehlikeli böbrek taşı oluşumu engellenir.

Erkeklerin en önemli sorunlarından olan sperm azlığı, kabak çekirdeği ile tedavi edilebilir. Sperm azlığının çinko eksikliğinden oluşma durumu varsa, kabak çekirdeği buna çözümdür. Kabak çekirdeği içerisinde bulundurduğu yüksek antioksidan ile sperm azlığı sorunundan kurtulabilir.

Kabak çekirdeğinde bulunan yüksek oranlı bakır, vücutta akyuvar sayısını çoğaltarak, damarlar içerisinden kanın oksijenli geçmesine olumlu katkı sağlar. Düşük sodyum içeriğiyle beraber bu durum, kan basıncını düşürüp kalp sağlığına oldukça iyi gelir.

Kabak çekirdeği ne işe yarar?

Kabak çekirdeği tam anlamıyla bir vitamin deposudur. Kabak çekirdeğinin içerisinde; selenyum, kalsiyum, beta karoten, B vitamini gibi bileşenler yer alır. Beta karoten insan vücudunda A vitaminine çevrilmektedir. İnsan sağlığı adına oldukça önemli olan tüm bileşenlerin kabak çekirdeğinde bulunduğunu belirtmek kesindir. Kabak çekirdeği beyin fonksiyonlarını güçlendirerek hafızanın daha iyi çalışmasına olanak tanır.

Günde bir avuç kabak çekirdeğini tüketmek, çinko gereksiniminin karşılanmasına yardımcı olur. Kabak çekirdeği bazı rahatsızlıkların oluşturulmasını engellemek adına kullanılmaktadır. Bunun dışında kabak çekirdeğinin saç için çok faydası bulunmaktadır. Kabak çekirdeği içerisinde bulundurduğu bileşenlerden ötürü insan sağlığına sağlık katmaktadır. Bu yüzden uzmanlar tarafından kabak çekirdeği tüketimi sıklıkla önerilmektedir.

Kabak çekirdeği nasıl kullanılır?

Kabak çekirdeğinde yer alan yararlardan en üst derecede yararlanmak adına çiğ şekilde yenilmesi önemlidir. Kuru yemişçiler sayesinde satılan kabak çekirdeği, genel olarak sıcak ortam içerisinde uzun zamanlı olarak kaldıkları için faydalarını kısmi olarak yitirmektedirler. Bundan ötürü de yemeklerde kullanmak adına satın alınan kabaklardan çıkarılacak çekirdeklerin kurutularak tüketilmesi oldukça fayda sağlayacaktır.