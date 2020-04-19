Kabak çekirdeği tohum türlerinden biridir. Ve tohum türleri arasında yenilebilir yiyeceklerdendir. Dünyada sıklıkla kullanılabilen bir yiyecektir. Atıştırmalıklar arasında sağlıklı yiyeceklerden birisidir. Toplumumuz tarafından da sevilen çekirdek türlerinden birisidir.

Kabak çekirdeği faydaları nelerdir?

Kabak çekirdeğinin birçok yararı bulunmaktadır. Hem sağlık yönünden hem de lezzet açısından tercih edilen atıştırmalıklardan birisidir. Kabak çekirdeği magnezyum yönünden sağlıklı bir besin kaynağıdır. İnsan vücudunda kalbe, kemiklere ve vücudun diğer birçok bölümüne sağlık açısından faydası bulunmaktadır. Bunun dışında çoklu doymamış yağ asitleri ve antioksidan içeren bir besindir. İçerisinde bulunan yağ asitleri sayesinde sağlıklı bir besin kaynağı haline gelmiştir.

Ayrıca kabak çekirdeği içerisinde magnezyum bulunmaktadır. İçerdiği magnezyum sayesinde kemik sağlığını korumaktadır. Şeker hastalığının önlenmesine yardımcı olur. Bunlar dışında kabak çekirdeği kalp, karaciğer ve sindirim sistemi açısından da faydalıdır. İyi bir lif kaynağıdır. İçerisinde sağlıklı yağlar bulunmaktadır. Bu sebeple kilo vermek isteyen insanlara yardımcı olmaktadır.

Vitamin yönünden zengin bir besin kaynağı olan kabak çekirdeği içerisinde E vitamini bulunmaktadır. E vitamini sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir ve uyku düzeninin sağlanmasında faydalıdır.

Kabak çekirdeği besin değerleri nelerdir?

Kabak çekirdeği besin değeri açısından zengin bir yiyecek türüdür. 100 gram kabak çekirdeği ortalama olarak 445 kalori içerir. 18.5 gram protein, 53.7 gram karbonhidrat, 19.4 gram yağ içermektedir. Ayrıca günlük karbonhidrat ihtiyacının ’ini ve günlük yağ ihtiyacının %30’unu karşılar.

100 gram kabak çekirdeği içerisindeki besin değerleri

- 100 gram kabak çekirdeği günlük A vitamini ihtiyacının %1’ini karşılar.

- 100 gram kabak çekirdeği günlük B1 vitamini ihtiyacının %2’sini karşılar.

- 100 gram kabak çekirdeği günlük B2 vitamini ihtiyacının %3’ünü karşılar.

- 100 gram kabak çekirdeği günlük fosfat ihtiyacının %2’sini karşılar.

- 100 gram kabak çekirdeği günlük kalsiyum ihtiyacının %6’sını karşılar.

- 100 gram kabak çekirdeği günlük demir ihtiyacının ’ini karşılar.

- 100 gram kabak çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacının %65’ini karşılar.

- 100 gram kabak çekirdeği günlük fosfor ihtiyacının %69’unu karşılar.

- 100 gram kabak çekirdeği günlük potasyum ihtiyacının %26’sını karşılar.

- 100 gram kabak çekirdeği günlük çinko ihtiyacının %69’unu karşılar.

- 100 gram kabak çekirdeği günlük bakır ihtiyacının %34’ünü karşılar.

- 100 gram kabak çekirdeği günlük A vitamini ihtiyacının %1’ini karşılar.

- 100 gram kabak çekirdeği günlük manganez ihtiyacının %25’ini karşılar.

Kabak çekirdeği nasıl saklanır?

Kabak çekirdeği diğer tohumlar gibi mutlaka hava geçirmez kaplarda veya ağzı sıkı kapalı kavanozlarda saklanmalıdır. Hava geçirmez kaplarda veya kavanozlarda saklanmazlar ise bayatlayabilirler.

Kabak çekirdeği nerelerde kullanılır?

Kabak çekirdekleri kahvaltılarda, hamur işlerinde, ekmeklerde ve mutfağın çoğu tariflerinde kullanılan bir malzemedir.

Bu sebeple dünyanın genellikle her yerinde kullanılır. Hem pratik hem de sağlıklı olan bir besin kaynağıdır.



