Kaan Öztürk kimdir? Kaan Öztürk kaç yaşındaydı, neden öldü?

Türk futbolu, Eskişehirspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk'ten gelen kötü haberle yıkıldı. Genç futbolcu, 20 Nisan gecesi Kütahya yolunda geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Eskişehirspor Kulübü'nden verilen acı haberde ''Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdigi trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.'' ifadelerini kullanıldı.

11 Nisan 2000 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Kaan, futbola 11 yaşında başladı. Eskişehir altyapısında akademi liglerde gösterdiği performansın ardında 2017 yılında kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayan Kaan, gelecek vaad eden isimler arasında yer alıyordu. Eskişehirspor formasıyla alt yaş gruplarında toplam 120 maça çıktı ve rakip filelere 18 gol bıraktı. Merkez orta saha olarak görev yapan ve Eskişehirspor'la 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Kaan'ın piyasa değeri ise 25 bin Euro olarak gösteriliyordu.

19 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk, 20 Nisan gecesi Kütahya yolunda geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.