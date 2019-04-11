Kaan Kançal: Gündem seçim değil, para!

Galatasaray Genel Kurulu'nda gerçekleşen ibrasızlık sonrası ilk Divan Kurulu toplantısı, beklenenden yumuşak bir havada geçti. Dün Türk Telekom Stadı’nda yapılan toplantıda çok sayıda üye söz aldı. Muhalefetin seçim beklentisine karşı kürsüye çıkarak söz alan Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, günün en çarpıcı bilgisini verdi. Kançal, “Biz mutfaktaki gerçek yangını söndürmeye çalışıyoruz. Bizim gündemimizde bunlar yok. Kasada 5 milyon Lira var. Haftaya acil 105 milyon Lira lazım ödemeler için. Rakiplerimizden biri 100 milyon, diğeri 200 milyon Lira zarar açıklarken, biz kâr ediyoruz. Biz daha ne yapalım? Nasıl iyiye götürelim, bunları bulmamız lazım” diye konuştu.

NE DEDİLER?

Faruk Süren (Eski başkan): ‘Seçime gitse şık olurdu’

Seçime gitmesi daha şık, daha doğru olurdu. ‘Beni 2500 kişi seçti ama 350 kişi ibra etmedi’ diye görüşü var ama oradaki 350, çoğunlukta olan kısımdı. Bunu gözden kaçırıyor. Seçime gitmesi herkes için çok daha hayırlı olurdu.

Eşref Hamamcıoğlu (Divan Başkanı): ‘114 yıla hiç yakışmadı’

Genel kurul sonrasında yönetim kurulumuz, hukuki haklarını kullanarak mahkemeye başvurdu. İki ibrasızlık kararı hakkında mahkeme tedbir kararı aldı. Her ne kadar kulübümüz mevcut tüzüğümüze göre yönetilse de kanunlarımız, alınan mahkeme kararı, her şeyin üstündedir. Bu ibrasızlık durumu 114 yıllık köklü tarihe sahip olan kulübümüze hiç yakışmadı.

Hayri Kozak (Kulüp üyesi): ‘Bu durum ilk kez yaşanmadı’

TV yorumcuları ve sosyal medyada bilen bilmeyen herkes bizlere, ağır hakaretler yaptılar. ‘Katılım yoktu, az oy vardı’ deniyor. Son 35 yıldaki Genel Kurullara katılım oranı yüzde 16 düzeyindedir. İlk kez yaşanmadı bu durum.

Taner Aşkın (Kulüp üyesi): ‘Başarılıysanız seçime gidin’

Ben 1997’de Faruk Süren’i tek başıma ibra etmedim ve mahkemeye verdim. Ama o zaman bana ‘Ne köfte ne de patates’ denilmedi. İdari ibrasızlıkla Genel Kurul size bir ikazda bulunmak istedi. Saygı göstermelisiniz. Aynı olay ben yönetimdeyken de yaşanmıştı. 1 ayda seçim kararı almıştık. Siz de seçim kararı alın ve madem başarılısınız seçime girin.

Turcan Bolayır (Kulüp üyesi): ‘İbra etmemek için katıldılar’

Daha önceden gelmemiş olanlar saat 19’dan sonra gelip oy kullanıyorlar, yönetimi ibra etmemek için. Bütün gün orada duranlar da sürekli aynı konuşmalardan sıkılıp gitmek zorunda kaldılar. Bu şekilde bir ibrasızlık oldu. Yönetimin hakkını vermek lazım.