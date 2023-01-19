Kurduğu futbol akademisi ile futbol altyapısına katkı vermeye çalışan Kaan Demir şöyle konuştu:

“Bu akademiyi kurmamdaki en önemli sebep, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile katıldığımız turnuva süreçlerinde bu işin analizini yapıp istişarelerde bulunduk, bu süreci yönetirken kendi metodumu oluşturup 2015 yılında akademiyi kurduk. Hem yurt içi hem de yurt dışından geri bildirimler alıyoruz. İlk olarak sorulması gereken soru, ‘futbolcular gerekli yaş gruplarında gerçek futbol eğitimlerini alıyorlar mı? 7-12 yaş gurundaki çocuklara, hücum ve savunma prensiplerini öğretebiliyor muyuz? Yaş gruplarının arasındaki geçişleri sağlayabiliyor muyuz?’ bu sorulara yanıt vermek gerekiyor. Ajax altyapısını ziyaret ettim ve oradaki ritim eğitimini uygulamaya başlayacağız. ‘Topla dans ediyor’ tabirini çeşitli yaş gruplarında koordine edebilmek için, ekstra farklı hareket alanlarında ve eksenlerinde hareket etmelerini sağlayacağız. Fatih Karagümrük takımıyla altyapıdaki gelişim ve planlama konusunda işbirliği yaptık. Genel olarak biz eğitimlerimizde antrenörlere şunları anlatıyoruz: Çocukların hangi antrenman tarzına ihtiyacı var? Buna göre planlama yapılmalı. Bazı modeller deneyerek oyuncuların neler yapabileceğine bakıyoruz.” diye konuştu.

Kaan Demir, tesisler ve altyapılardaki eksikliklere değindi: “Daha fazla sahaya ihtiyacımız var. Oyunculara aynı anda çalışma imkanı sağlayacak ve daha fazla antrenman yapacak tesisler gerekiyor. Avrupa’daki takımların çok sayıda sahaları var. Herkesin bu konuya el atması gerekiyor. Bizim alttaki oyuncuları profesyonel seviyeye getirene kadarki süreçte futbolun her noktasını öğretmemiz gerekiyor. Bunun için de daha fazla sahaya ihtiyacımız var. Avrupa kulüplerinin imkanları çok üst seviyede. Antrenmanlarla seviyesini yukarıya çektiğimiz çok oyuncumuz var. Oyunculara somut veriler sunup, kıyaslamalarla ne seviyede olduğunu göstermemiz gerekiyor.” dedi.

Kaan Demir, dünyada çok az örneği olan ve yakın zamanda uygulamaya başlayacakları teknolojiyi anlattı: “Bir teknoloji şirketiyle yaptığımız anlaşma ile yeni bir teknoloji getiriyoruz. Temel eğitim yaş gruplarının performans analizi. Uzun süredir AR-GE’sini yaptık ve sona gelindi. Buradaki amacımız oyuncuların kendi mevkilerindeki performans kriterlerini belirleyip, mevcut durumdaki değerlerin, genel eksikliklerini ve bunları geliştirmek, bunun yanında artı yönleri de daha yukarıya çekmek. Oyuncuların kendi alanları içindeki yaptıkları hareketleri ve süreleri ölçeceğiz. Diagonal pas metrajlarını ölçeceğiz.” dedi.

Teknik direktör Kaan Demir, Fenerbahçeli Arda Güler’in durumunu da yorumladı: “Bu durumu yorumlarken önce yönetim ve teknik ekibin bakış açısına sonra da futbolcunun fiziksek ve mental duruma bakmak gerekiyor. Arda, şu anda yaratıcılık anlamında Türkiye’nin en üst seviye isimlerinden birisi. Kendini geliştirebilecek kapasitede bir oyuncu. Aldığı süreleri iyi değerlendiren bir oyuncu. Ancak, Fenerbahçe kulübündeki şampiyonluk beklentisi, kulüpteki baskı nedeniyle futbolcuya bakışı biraz değiştiriyor. Arda Güler’i Avrupa’daki yaşıtlarıyla aldığı süre, yaptığı istatistik gibi açılardan kıyaslamak lazım. Bunları bir kenara bırakırsak Fenerbahçe’nin ileri uçta Arda’nın yeteneğine ihtiyacı var. Arda’nın da yüksek baskılı maçlarda deneyip nasıl olduğunu görmek gerekiyor.” dedi.