Kaan Beşok ve Damir Uz, Milli takıma seçildi

Bu yıl öğrencilerine kapılarını açan Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüsü, akademik başarının yanında spora ve sporcuya verdiği destekle de ön plana çıkıyor. Okulun Anadolu Lisesi’nde eğitim gören ve Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı’nın İzmir’deki alt yapısında da çalışmalarını sürdüren Kaan Beşok ve Damir Uz, başarılı performanslarının karşılığını kısa sürede aldı. Aynı zamanda milli basketbolcu Hüseyin Beşok’un oğlu olan 15 yaşındaki Kaan Beşok ile 16 yaşındaki Damir Uz, U16 Basketbol Milli Takımına seçildi.

“Çok gururlu ve mutluyum”

Ailelerine ve okullarına büyük gurur yaşatan gençlerden Kaan Beşok, “Öncelikle milli takıma seçildiğim için çok gururlu ve mutluyum. Babamın profesyonel eski sporcu olmasından kaynaklı basketbola olan merakım sevgim, hedefim ve hayallerim gün geçtikçe arttı. Yaklaşık sekiz yıldır basketbol oynuyorum ve bu sene Bahçeşehir ailesine yaz döneminde katıldım. Beni çok sıcak karşıladılar, tam bir aile ortamı var. Hedefim, ilk önce Avrupa Şampiyonasında oynamak, A milli takım kadrosunda yer alıp ay yıldızlı formayı giymek” diye konuştu.

“Uzun yıllar milli formayı giymek istiyorum”

Damir Uz ise, “Basketbol hayatıma Kuşadası’nda başladım. Bu sezon yollarımız, Bahçeşehir Koleji ile kesişti. Bahçeşehir Koleji’nin hem okul hayatımı hem de basketbol sporunu sürdürebilmem için en uygun yer olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllar milli formayı giymeyi hedefliyorum.” Dedi.

“Fark yaratmaya devam edeceğiz”

Kampüs Müdürü Serkan Taşçıoğlu’da, “Milli takıma seçilen öğrencilerimiz Kaan Beşok ve Damir Uz, bizlere çok büyük gurur yaşattılar. Derslerinin yanı sıra sistemli olarak antrenman yapmaları sayesinde bu başarıyı yakalayan öğrencilerimizin ileride daha büyük başarılara imza atacaklarından eminim. Bahçeşehir Koleji olarak çocuklarımızın çok yönlü gelişimlerini her zaman destekliyoruz. Yalnızca akademik alanda değil, sportif sanatsal ve kültürel alanlarda da fark yaratan bireyler olmalarını çok önemsiyoruz. İzmir Kuzey

Kampüs olarak bu yıl çok başarılı bir başlangıç yaptık. Ulusal ve uluslararası proje ve çalışmalarla fark yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.