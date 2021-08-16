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Kaan Ayhan'ın babasından transfer açıklaması: Türkiye'de oynamak ister

Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği isimlerden Sassuolo forması giyen milli oyuncu Kaan Ayhan’ın babası Erol Ayhan, oğlunun Türkiye’de oynamaya sıcak baktığını FANATİK’e açıkladı.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 12:20 Son Güncelleme:
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Kaan Ayhan'ın babasından transfer açıklaması: Türkiye'de oynamak ister

Beşiktaş ’ın stoper transferindeki hedefleri arasında yer alan Kaan Ayhan’ın babası Erol Ayhan, FANATİK’e konuştu.

Baba Ayhan, “Oğlumun Sassuolo’yla 3 yıllık sözleşmesi var. Kendisine Türkiye’den talipler olduğunu biz de medyadan takip ediyoruz. Sassuolo’yla anlaşılırsa Kaan Türkiye’de oynamak ister. Neden olmasın...” ifadelerini kullandı.

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