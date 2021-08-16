Beşiktaş ’ın stoper transferindeki hedefleri arasında yer alan Kaan Ayhan’ın babası Erol Ayhan, FANATİK’e konuştu.

Baba Ayhan, “Oğlumun Sassuolo’yla 3 yıllık sözleşmesi var. Kendisine Türkiye’den talipler olduğunu biz de medyadan takip ediyoruz. Sassuolo’yla anlaşılırsa Kaan Türkiye’de oynamak ister. Neden olmasın...” ifadelerini kullandı.