Kaan Ayhan'ın babasından transfer açıklaması: Türkiye'de oynamak ister
Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği isimlerden Sassuolo forması giyen milli oyuncu Kaan Ayhan’ın babası Erol Ayhan, oğlunun Türkiye’de oynamaya sıcak baktığını FANATİK’e açıkladı.
Beşiktaş ’ın stoper transferindeki hedefleri arasında yer alan Kaan Ayhan’ın babası Erol Ayhan, FANATİK’e konuştu.
Baba Ayhan, “Oğlumun Sassuolo’yla 3 yıllık sözleşmesi var. Kendisine Türkiye’den talipler olduğunu biz de medyadan takip ediyoruz. Sassuolo’yla anlaşılırsa Kaan Türkiye’de oynamak ister. Neden olmasın...” ifadelerini kullandı.