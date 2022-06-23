Kaan Ayhan’a bir talip daha

Galatasaray ’ın ciddi şekilde ilgilendiği milli stopere Almanya’dan da teklifler var. Wolfsburg’un ardından Bundesliga’ya geri dönen Schalke 04’ün de Kaan’ı transfer etmek istediği belirtiliyor. Sassuolo Kulübü’nün 5 milyon Euro bonservis talebi bulunurken, Kaan’ın önceliği Almanya... Bordo-Mavili yönetim, gelişmeleri yakından takip ediyor.

Giresunspor, Abdulkadir Parmak’ı istiyor

Önümüzdeki yıl kadroda düşünülmeyen Abdulkadir Parmak, Giresunspor’la görüşüyor. Geçtiğimiz sezon Diabate ve Flavio’yu Trabzonspor ’dan kiralayan ve bu sene de pek çok oyuncu için BordoMavililer’in kapısını çalan Giresunspor Yönetimi, Abdulkadir Parmak’ı renklerine bağlamaya çalışıyor. Sezonun ikinci yarısını Kayserispor’da geçiren Abdulkadir, kısa süre önce menajeriyle İstanbul’da biraraya gelmiş ve durum değerlendirmesi yapmıştı.

Fiorentina’nın Bakasetas inadı

Uzun zamandır Fiorentina’nın transfer listesinde olduğu belirtilen Bakasetas için Yunan basını da yıldız ismi manşetlere taşıyor. Sport Time Gazetesi, Bakasetas’a Fiorentina forması giydirirken, konuşulan rakamların 6-8 milyon Euro arasında olduğunu yazdı. Trabzonspor cephesi ise oyuncuya herhangi bir resmi teklif gelmediğini söylüyor. Bordo-Mavililer’in Bakasetas için beklentisi en az 10 milyon Euro...