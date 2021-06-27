İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nin paylaştığı habere göre 26 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı kulübün listesinde ilk sırada yer alıyor. İki kulüp arasında Nisan ayında başlayan görüşmelerin hala devam ettiği öğrenildi. Ayrıca, Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği belirtildi.









Bonservis bedeli 6 milyon euro

Yeşil siyahlılarla sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan milli futbolcumuzun bonservis bedeli 6 milyon euro. Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon Sassuolo ile 19 Serie A ve 1 İtalya Kupası olmak üzere 20 maça çıktı.