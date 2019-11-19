K vitamini, kemik ve kalp sağlığı adına oldukça önemli bir vitamindir. Bunun dışında kemik erimesi yani osteoporoz, alzheimer gibi hastalıklarının önlenmesine destek olur. Kan pıhtılaşması adına gereklidir. K vitaminin eksik olması mühim olan birçok sağlık probleminin oluşmasına sebep olabilir. K vitamini kanda pıhtılaşmaya yardımcı olarak, yaraların düzgün ve sistemli bir biçimde iyileşmesine destek olur. Bu vitaminin eksikliği vaziyetinde kan pıhtılaşması süreci uzayarak, bireyde aşırı derecede kanama görülebilir. Aşırı şekilde K vitaminin tüketilmesinde ise kanda pıhtılaşma hızlanarak, kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi problemler ortaya çıkabilir. Vitaminin eksik olması kadar fazla olması da oldukça tehlikelidir. K vitaminin normal olması için K vitamini olan yiyecekler tüketilmesi gerekir.

K vitamini Hakkında

K vitamini, yağ içerisinde çözünen bir vitamin kategorisine sahiptir. Kandaki kalsiyum derecesinden ve kanda pıhtılaşmanın düzenlenmesinden sorumlu şekilde işlev görür. 1929 senesinde Weston Price adlı diş hekimi bakımından keşfedilmiştir. K vitaminin eksik olması yetişkin bireylerde ender olarak rastlanılır. Çünkü, K vitamini yeşil yapraklı sebzelerin tüketimi sayesinde basit biçimde sağlanır.

K vitaminin yaradığı konular

K vitamininin ana işlevi, protrombin üretimine destek olmaktır. Protombin, kanda pıhtılaşma ve kemik metabolizması konusunda görev alan çok mühim bir proteindir. Bunun dışında kalsiyumun birikimini düzenli hale getirir. Kemik kalsifikasyonuna yardımcı olur. Böbreklerde ve kan damarları içerisinde kalsiyum birikimin engeller. Kalsiyumun normal seviyede olmasını sağlar. K vitaminin bir başka görevi; kalp sağlığını korumak için aktif şekilde rol oynayan proteinleri harekete geçirir.

K vitamini Yararları

- Kemik sağlığının korunmasında oldukça önemlidir;

Yapılan araştırmalarda K vitamini eksikliğiyle kemik erimesi arasında oldukça sıkı ilişkinin olduğu gösterilmiştir. K2 vitamini, dişlerin ve kemiklerin yapısında yer alan ana minerallerden olan kalsiyumun metabolizmasında çok önemli bir görev üstlenir. Kuvvetli kemik oluşumuna yardımcı olur, kemik yoğunluğunun iyileşmesinde rol oynar. K vitamini takviyeleriyle kemikler için kırık riski ciddi oranda giderilmektedir. Osteoporoz riskinin engellenmesi adına K vitamini tavsiye edilmekte.

- Diş sağlığına oldukça faydalıdır;

K2 vitamini diş sağlığına çok faydalı bir vitamindir. Fakat bu konuda yapılan araştırmalar, halen tıpta devam etmekte. Kimi araştırmacılara göre bu vitamin, dişlerin sağlıklı ve daha güçlü olmasına yardımcı olmaktadır. Bunun sebebi; K2 vitamini bakımından osteokalsinin aktive olmasıdır.

- Akıl sağlığını güçlendirir,

K vitamini, unutkanlığa iyi gelerek, epizodic hafızayı kuvvetli hale getirir. 70 yaş ve üstü kişiler içerisinde yapılan çalışmalarda, kanında en çok K vitaminin yer aldığı yaşlıların en yüksek hafıza performansına ehil oldukları kanıtlanmıştır.

- Kalp sağlığının korunmasında birebirdir;

Kalp etrafında bulunan arterlerde, kalsiyumun birikmesi, bireyin kalp rahatsızlıklarına yakalanma olasılığını yükseltir. Bu yüzden K vitamini kalsiyumu dengeler ve bu tür konuların önüne geçer.

- Kansere karşı koruyucudur;

K2 vitamini, karaciğer kanserinin yeniden oluşmasını önler.

K Vitamini Hangi Besinlerde Yer Alır?

K vitamini bulunan besinler hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır. K vitamini bulunan besinler; bitkisel yağlar, pancar, erik, kivi, havuç, üzüm şeklinde sıralanabilir. K vitamini olan sebzeler; brüksel lahanası, maydanoz, soya fasulyesi, marul, bamya, brokoli şeklinde sıralanabilir.

Bunun dışında k vitamini olan gıdalar; yüksek yağı bulunan süt ve süt ürünleri, karaciğer ve başka organ etleri, tereyağı, yumurtanın sarısı, peynir, kekik, fesleğen, adaçayı, salatalık turşuları, armut, taze soğan, paprika, kaju, incir, kuşkonmaz, böğürtlen, kereviz gibi pek çok besinin içerisinde yer alır. K vitaminin bu besinler sayesinde alınması mümkündür. Bu yüzden bu tür besinleri tüketmek, K vitaminin dengede tutulmasına destek olacaktır.