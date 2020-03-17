Juventus'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Blaise Matuidi'nin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Juvventus;'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbolcu Blaise Matuidi bugün sonucu pozitif çıkan Coronavirus-COVID-19 testine girmiştir. Kendisi 11 Mart'tan bu yana kendi isteğiyle evinde kalmaktadır ve gözlem altında tutulmaktadır. Matuidi'nin durumu iyi ve semptomların hiçbirini taşımamaktadır.







