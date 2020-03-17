Juventus'un yıldızı Blaise Matuidi'nin de Corona virüs testi pozitif çıktı!
Dünya Corona virüs salgınıyla uğraşırken, futbol dünyası da bu virüsten ciddi şekilde etkileniyor. Son olarak testi pozitif çıkan bir başka isim ise Fransız orta saha Blaise Matuidi oldu ve yıldız isim Juventus'ta Rugani'den sonra virüse kapılan 2. futbolcu konumuna geldi.
Juventus'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Blaise Matuidi'nin testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Juvventus;'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Futbolcu Blaise Matuidi bugün sonucu pozitif çıkan Coronavirus-COVID-19 testine girmiştir. Kendisi 11 Mart'tan bu yana kendi isteğiyle evinde kalmaktadır ve gözlem altında tutulmaktadır. Matuidi'nin durumu iyi ve semptomların hiçbirini taşımamaktadır.