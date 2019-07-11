İtalya Serie A’da son 8 sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Juventus, önümüzdeki yıllarda da bu hegomanyasını sürdürebilmek adına kadrosunu gençleştirmek için ilk adımları atmıştı. Torino ekibinin altyapısından yetişen ve bu sezon yıldızını parlatan Moise Kean ile başlayan bu süreç, yaz transfer döneminde de devam etti.

‘En iyi gençler burada’

Siyah-Beyazlılar, stoper hattı için Sassuolo’dan milli futbolcumuz Merih Demiral, Hollanda ekibi Ajax’tan Matthjis De Ligt’ı almıştı. Juve ayrıca PSG’de aradığını bulamayan 24 yaşındaki orta saha Adrien Rabiot ile anlaşmaya vardı. Juventus’un yaptığı bu planlama ise İtalyan basınında geniş yer buldu. Çizme’nin önde gelen gazetelerinden Tuttosport, dün 1. sayfasında içerisinde Merih Demiral’in de bulunduğu ‘Milenyum Juventus’ adlı haberini yayınladı. Gelecek vaat eden isimeler arasında Merih en başta yer alırken De Ligt, Kean ve Rabiot’tan övgü dolu sözlerle bahsedildi. Torino ekibinin projesi hakkında ise şu ifadeler kullanıldı: “Juventus stratejisi: En iyi gençleri zafer döngüsünü uzatmak amacıyla topladılar. Amaçları yaşları genç oyuncuları toplayıp yıldız bir takıma sahip olmak.”

‘Chiellini-Bonucci yerine’

İtalyan Calcio Mercato da internet sitesi üzerinden yaptığı haberde Merih Demiral’in Juventus’un geleceğinde önemli bir rol oynayacağını söyledi. Ayrıca 21 yaşındaki savunmacı ile ilgili, “Merih ve De Ligt, Juventus’un geleceğini oluşturacak. Chiellini ve Bonucci bir gün futbolu bırakacak. İşte o zaman da bu iki isim dümene geçecek” denildi.