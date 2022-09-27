Massimiliano Allegri yönetiminde sezona istediği şekilde başlayamayan Juventus, kadrosunu güçlendirmek için hamlelerini gerçekleştirmeye başladı.

Calciomercato'da yer alan habere göre Juventus, bir süredir takip ettiği Chelsea'nin 24 yaşındaki ABD'li futbolcusu Christian Pulisic için harekete geçti ve ilk temasları kurdu.

Menajeri ile görüşüldü

Yıldız futbolcunun menajeri ile temasa geçen İtalyan ekibi, yapılan ilk görüşmede Pulisic'in olası bi,r transfer teklifine nasıl yaklaşacağı hakkında bilgi aldı.

Çok yönlülüğü dikkat çekti

Chelsea'de kanatta, kanat gerisinde ve sahte 9 numaraya kadar birçok pozisyonda görev yapabilen Pulisic'in bu çok yönlülüğünün Juventus'un ilgisini çektiği de belirtilenler arasında yer alıyor.

Forma mücadelesi

24 yaşındaki ABD'li futbolcu, bu sezon Chelsea'de forma şansı bulmakta zorlanıyor. Şu ana kadar 8 maçta şans bulan Pulisic, bu mücadelelerin hiç birisine ilk 11'de başlayamadı.

35 milyon Euro

Ancak her ne kadar fazla süre bulamasa da Chelsea, futbolcusunu ucuza bırakmayı düşünmüyor. İddialara göre İngiliz ekibinin talep edeceği bonservis bedeli 35 milyon Euro

2019 yılında Dortmund'dan 64 milyon Euro bonservis bedeli ile Chelsea'ye transfer olan Pulisic'in 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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