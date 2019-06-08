Chelsea ile ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden İtalyan menajer Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran Juventus'un başına geçmek için artık gün sayıyor. Ada'da yayım yapan The Guardian gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre menajeri Fali Ramadani aracılığıyla Chelsea yönetimiyle bir görüşen ve kulüpten ayrılmasına izin verilen 60 yaşındaki teknik adam, kısa süre içinde Torino ekibiyle üç yıllık sözleşme imzalayacak.

Öte yandan deneyimli hoca, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte "Sarri'nin Juventus'a gitmesi biz Napolililer için bir ihanettir. Umarım bu konudaki fikrini değiştirir." diyen eski öğrencisi Lorenzo Insigne'ye de cevap verdi. Vanity Fair dergisinin İtalya edisyonuna konuşan Sarri, "Hain kimdir? Sizi arkadan vuran ve bireysel başarıları takımın önüne koyan kişilere hain denir. Milano şehrinde bugüne dek pek çok oyuncu takım değiştirdi. Elbette bunu doğrudan yapmamak daha iyi olur ama kariyer yolculuğu sırasında her şey yaşanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler