İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, sol bek için bir takviye arayışlarını sürdürüyor.

İtalyan Tuttosport'un iddiasına göre De Sciglio'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşın Juventus, bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.

Bu doğrultuda ilk hedef Chelsea forması giyen Emerson Palmieri... 2022'de sona erecek kontratı nedeniyle Chelsea'nin onu bonservis bedeli alarak takımdan gönderebileceği belirtilirken eski hocası Maurizio Sarri'nin de kendisini oldukça beğendiği biliniyor.

Juventus, Emerson Palmieri transferini kısmen düşük ücretlerde bitirmezse Porto forması giyen eski Galatasaraylı Alex Telles'e yönelecek.

Porto ile 2021 yılına kadar kontratı olan Alex Telles'in 40 milyon Euro'luk da bir serbest kalma ücreti bulunuyor. Brezilyalı oyuncu; bonservis bedeli ile satıldığında da Galatasaray, satış karından %10'luk bir kazanç elde edecek.