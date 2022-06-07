MENÜ

Juventus'un Alvaro Morata planı!

İtalya Serie A'da son sezonlarda zirveden uzak kalan Juventus, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına ara vermeden başlarken, İtalyan ekibin son 2 sezondur takımda kiralık olarak forma giyen Alvaro Morata'yı takımda tutmak için girişimlere başladı. İspanyol golcünün 35 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanmak istemeyen Juventus'un Atletico Madrid'e Moise Kean'i önermeyi düşündüğü iddia edildi.

07 Haziran 2022, Salı 21:14 Son Güncelleme:
- A +
Juventus'un Alvaro Morata planı!

İtalya Serie A'da son sezonlarda zirveden uzak kalan Juventus, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına ara vermeden başladı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Juventus, son 2 sezondur takımda kiralık olarak forma giyen Alvaro Morata'yı takımda tutmak için girişimlere başladı.

35 milyon Euro satın alma opsiyonu

Atletico Madrid ile yapılan anlaşamada yer alan 35 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanmak istemeyen ayrıca futbolcunun takımdan ayrılmasına da sıcak bakmayan İtalyan ekibi takas formülünü devreye soktu. 

Haberin detaylarına göre Juventus ve Atletico Madrid, Alvaro Morata'nın karşılığında Moise Kean'i içeren bir anlaşma üzerinde duruyor. 

Diego Simeone onay vermedi

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone henüz transfere yeşil ışık yakmadı ve şimdilik bu sadece iki kulüp için bir fikir, ancak yaz ilerledikçe gelişmelerin yaşanabileceği de detaylar arasında yer aldı.

Bu sezon 48 maçta forma giyen Morata, 12 gol ve 9 asistlik performans göstermiş durumda 

İlgili Haberler
Süper Lig'de biten güncel transferler! 2022/23 yaz transfer döneminde atılan imzalar


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...