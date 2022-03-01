Fransız yıldız Paul Pogba'nın Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılması gündemde. İddialara göre 28 yaşındaki yıldız orta saha ile eski takımı Juventus ilgileniyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre Juventus'un yaz transfer dönemindeki hedefi Paul Pogba. İtalyan ekibi Manchester United ile sezon sonu sona eren sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmayan Fransız yıldızı yeniden kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Eğer Juventus futbolcuyu ikna etmeyi başarabilirse bonservis bedeli ödemeden transferi gerçekleştirebilir.

2016 yılında Juventus'tan Manchester United'a rekor bir bonservis bedeli ile transfer olan Paul Pogba, Kırmızı Şeytanlar'da bu sezon 20 maçta forma giydi ve 1 gol, 8 asistlik performans gösterdi.







