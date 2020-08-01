İtalyan devi Juventus, yeni sezon öncesi savunma hattına bir takviye daha gerçekleştirmeyi düşünüyor. Milli yıldızlarımızdan Merih Demiral'ın da formasını giydiği Torino ekibi, sezonu Roma'da kiralık geçiren Chris Smalling'i transfer etmek istiyor.

Calciomercato'ya göre Juventus, Roma'nın Manchester United'dan bonservisini almaya hazırlandığı Chris Smalling için devreye girdi. İtalyan devi, Roma'da oldukça başarılı bir sezon geçiren Smalling için yıldız oyuncu Federico Bernardeschi'yi önermeye hazırlanıyor.

Smalling, Roma'daki etkileyici sezonuna rağmen Manchester United ile bir sözleşme uzatma şansı elde edemedi ve bu yaz bonservisi ile takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Juventus, takas yöntemi ile transferi bitirmek istiyor.



