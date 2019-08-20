Juventus'tan Merih Demiral'a imza töreni

Juventus’a transfer olan milli futbolcumuz Merih Demiral için bugün imza töreni düzenlenecek.

20 Ağustos 2019, Salı 06:01
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Juventus'tan Merih Demiral'a imza töreni

5 Temmuz’da İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’a katılan milli futbolcumuz Merih Demiral için bugün de imza töreni düzenlenecek. Organizasyonun ardından 21 yaşındaki futbolcumuz basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

TSİ 15.30’da gerçekleştirilecek törende genç yıldızın, kariyerine ilişkin bir takım açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Öte yandan Merih için İngiltere ve İtalya başta olmak üzere 10’dan fazla takımın teklif verdiği gelen haberler arasında yer alıyor. Ancak Juve, Merih’i satacak olursa en az 40 milyon Euro (250 milyon TL) bonservis bedeli istiyor.

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