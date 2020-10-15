Juventus, 2021'in yaz aylarında dünya futbolunda bonservis rekorunu akılalmaz bir ücret ile kırmaya hazırlanıyor. ESPN ve Express'in Tuttosport'a dayandırdığı habere göre Juventus, PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe için 400 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı planlıyor.

İtalyan devi, 21 yaşındaki yıldızı Torino'ya getirmek adına şimdiden kaynak yaratmak için çalışmalara başlamış durumda. Fakat Juventus taraftarlarının en büyük hayali Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe'yi bir arada görmek olsa da bu ihtimal zor gözüküyor. Çünkü yıllık 31 milyon Euro düzeyinde ücret kazanan Cristiano Ronaldo'nun da PSG'ye transfer olabileceği aktarılmakta.

Yine de son oynanan Fransa - Portekiz maçında Cristiano Ronaldo'nun Mbappe ile olan diyalogu, taraftarları heyecanlandırmış durumda. Daha önce benzer diyalogu Matthijs De Ligt ile yaşayan Ronaldo, oyuncunun Juventus'a transferinde etken olmuştu. Şimdi de Cristiano Ronaldo hayranı Mbappe'nin Liverpool, Real Madrid gibi taliplerine rağmen Portekizli'nin etkisiyle Juventus'a gelebileceği aktarılıyor.