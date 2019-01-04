Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin Juventus'a transfer olacağına yönelik iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü.

İtalya'da yayım yapan Tuttosport gazetesi, teknik direktör Massimiliano Allegri’nin 20 yaşındaki dünya yıldızını çok istediğini yazmıştı.

Konuyla ilgili olarak Sky İtalya'nın sorularını yanıtlayan Juventus'un sportif direktörü Fabio Paratici ise iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu, tam bir fantezi. Fantezilerin bazen işe yaradığı doğru ama Ocak veya Temmuz'da bu tarz bir isim çok nadiren alınabilir.

Evet, biz büyük bir kulübüz ve transfer piyasasında bugün ve yarın çekici bir kulüp olmak zorundayız. Fakat Mbappe'yi alacağımıza yönelik iddialar çok fantastik."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler