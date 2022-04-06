Allianz Stadyumu’ndaki en kötü sezonunu 2020-21 sezonunda topladığı 44 puanla geride bırakan siyah beyazlılar bu sezon geçen yılı aratan bir performans sergiliyorlar.

Son lig maçında Inter’e kaybeden Juventus, geri kalan iç saha maçlarını kazansa dahi 2021-22 sezonu iç saha performansını 39 puan ile tamamlayacak.

Bu sezon deplasmanda maç başına 1.933 puan toplayan Juventus, evinde ise ancak 1.875 puan ortalamasını yakalayabildi.

Juve bu sezon kendi evinde oynadığı 16 maçın 9'unda galibiyet alırken, 3 beraberlik, ve 4 mağlubiyet aldı.