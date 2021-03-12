UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenerek bu sezon çeyrek final yüzü göremeden Avrupa macerasını noktalayan Juventus'ta futbolcuların geleceği tartışılıyor.

İtalyan medyasının önemli kuruluşlarından olan Tuttosport, son dönemde alınan sonuçlar doğrultusunda takımda kalması ve gitmesi muhtemel isimlerin listesini çıkardı. Ayrılığa yakın olan isimler arasında dünyaca ünlü yıldızların yer alması futbolseverleri şaşırttı.

Frabotta ve Ramsey'nin takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken; aralarında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da bulunduğu iddialı bir listenin takımdaki geleceğinin 'şüpheli' olduğunun altı çizildi.







