Serie A takımlarından Juventus, spor markası Adidas ile olan sponsorluk anlaşmasını, 408 milyon avro karşılığında 30 Haziran 2027’ye kadar uzattığını duyurdu.

Juventus Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 30 Haziran 2027’ye kadar sekiz sezon geçerli olacak yeni anlaşmanın minimum 408 milyon avroluk gelir sağlayacağı bildirildi. Siyah-beyazlı kulübün teknik sponsoru olan Adidas ile 2015-2016 sezonunda başlayan anlaşması, 30 Haziran 2021’de sona erecekti.

Yeni anlaşmanın 2019-2020 sezonunda başlayacağı, Adidas’ın Juventus’un tüm takımlarının teknik sponsoru olacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Adidas’ın 31 Aralık’a kadar Juventus’a 15 milyon avroluk bir ikramiye ödemesi yapacağı kaydedildi.

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Juventus’un rekor bir sponsorluk anlaşması yaptığını, siyah- beyazlıların gelecek sezondan itibaren Adidas’tan sezon başına ortalama 51 milyon avro alacağını paylaştı.