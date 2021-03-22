İtalyan devi Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın bonservisini azaltmayı hedefliyor. Atletico Madrid'den 10 milyon Euro bedelle kiralanan Alvaro Morata için sezon sonunda 45 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmaması ve farklı bir anlaşmaya gidilmesi gündemde.

Juventus, bir anda 45 milyon Euro verme seçeneğini değiştirmek istiyor. 10 milyon Euro'luk yeniden bir kiralama anlaşması imzalayıp önümüzdeki sezonun sonunda 35 milyon Euro satın alma bedeli ödenmesi planlanıyor.

Bu sezon Juventus ile toplamda 33 maça çıkan Morata; 16 gol, 11 asist ile önemli katkı sağlamış durumda.