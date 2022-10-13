İtalya Serie A’da 9 hafta sonunda topladığı 13 puan ile 8. sırada yer alan ve zirvenin 10puan gerisine düşen Juventus, Devler Ligi’nde de aradığını bulamadı. Siyah-Beyazlılar, önceki gün Maccabi Hafia’ya yenildi.

Torino ekibi, 4 maç sonunda 3 puanda kaldı. Juve’nin sahibi Andrea Agnelli ise teknik direktör Massimiliano Allegri ile ilgili olarak, “Hocamız kalmaya devam edecek. Bu gibi yenilgilerde bir kişiyi suçlayamazsanız. Utanç ve kızgınlık hissediyorum ama sorumluluk takımındır” yorumunu yaptı.



