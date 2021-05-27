Geçtiğimiz sezonu beklentilerin altından tamamlayan ve Andrea Pirlo ile yollarını ayıran Juventus'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Siyah beyazlılar, daha önce de kulüpte görev alan İtalyan teknik adan Maximiliano Alegri ile 2025 yılına geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı. Alegri'nin Torino ekibinden yıllık 9 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

Serie A'yı 4. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi vizesini son maçta alan İtalyan devi, sezon sonunda teknik direktörü Andrea Pirlo ile yollarını ayırmıştı.

Juventus'la 5 yılda 11 kupa

53 yaşındaki teknik adam, 2014-2019 yılları arasında da Juventus'ta görev almış ve siyah beyazlılarla 5 lig şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası olmak üzere 11 kupa kazandı.