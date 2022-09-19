Juventus için bu sezon da şu ana kadar beklentilerin altında geçiyor. Torino ekibi, son olarak İtalya Serie A'da Monza'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Juventus'taki düşüş sürerken takımın golcüsü Dusan Vlahovic de kötü performansıyla dikkat çekiyor.

Serie A'da bu sezon çıktığı ilk 4 maçta 4 gol atmayı başaran Vlahovic, son 4 resmî maçta ise gol atmayı başaramadı. Sırp forvet; Serie A'da 2-2 sona eren Salernitana ve 1-0 kaybedilen Monza maçının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde 2-1'lik skorlarla kaybedilen PSG ve Benfica maçlarında gol atamadı.

Son maçlarda pozisyon bulmakta zorlanan Vlahovic, Monza karşısında sadece 1 şut çekerken 16 ile de en çok top kaybeden isim oldu.

Juventus, Ocak 2022'de Dusan Vlahovic'i 80 milyon Euro karşılığında Fiorentina'dan kadrosuna katmıştı.