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Juventus'ta Vlahovic'in düşüşü sürüyor

Juventus'ta işler kötü giderken takımın golcüsü Dusan Vlahovic de tamamında forma giydiği son 4 maçta gol atmayı başaramadı.

19 Eylül 2022, Pazartesi 12:01 Son Güncelleme:
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Juventus'ta Vlahovic'in düşüşü sürüyor

Juventus için bu sezon da şu ana kadar beklentilerin altında geçiyor. Torino ekibi, son olarak İtalya Serie A'da Monza'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Juventus'taki düşüş sürerken takımın golcüsü Dusan Vlahovic de kötü performansıyla dikkat çekiyor. 

Serie A'da bu sezon çıktığı ilk 4 maçta 4 gol atmayı başaran Vlahovic, son 4 resmî maçta ise gol atmayı başaramadı. Sırp forvet; Serie A'da 2-2 sona eren Salernitana ve 1-0 kaybedilen Monza maçının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde 2-1'lik skorlarla kaybedilen PSG ve Benfica maçlarında gol atamadı. 

Son maçlarda pozisyon bulmakta zorlanan Vlahovic, Monza karşısında sadece 1 şut çekerken 16 ile de en çok top kaybeden isim oldu. 

Juventus, Ocak 2022'de Dusan Vlahovic'i 80 milyon Euro karşılığında Fiorentina'dan kadrosuna katmıştı. 

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