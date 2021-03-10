Juventus, dün gece Allianz Stadyumu'nda 3-2 galibiyet almasına rağmen Şampiyonlar Ligi son 16 etabından Porto'nun elinden elendi. Bu gelişmenin ardından Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo'nun takımdaki geleceği merak konusu.

Andrea Pirlo, Juventus'un Şampiyonlar Ligi elemesinin ardından Andrea Agnelli ile konuştuğunu doğruladı. Gelecek hakkında konuştuklarını ve gelecek planlarından bahsettiklerini belirten İtalyan teknik adam, "Hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Kalifiye olmak istedik ama bunun bir döngünün sonu olduğunu sanmıyorum, döngü yeni başladı ve gelecekte bunun bir parçası olmaktan gurur duyarım" dedi.

"Allegri ve Sarri kovulmuştu"

Siyah beyazlıların Pirlo'dan önceki teknik direktörleri Massimiliano Allegri ve Maurizio Sarri, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesininardından 2019 ve 2020 yıllarında görevden alınmıştı.