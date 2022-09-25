Son dönemde ismi kardeşi ile yaşadığı skandal olaylarla gündemde yer alan Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba bir yandan da sahalara geri dönmek için çalışmaları sürdürüyor.

Tuttosport'ta yer alan habere göre Manchester United'dan ayrılmasının ardından eski kulübü Juventus'a geri dönen ancak sakatlığı nedeniyle henüz resmi maça çıkamayan Pogba, sahalara geri dönebilmek için oldukça yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Hedefi Benfica maçı

Fransız yıldızın hedefi, Juventus'un 25 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşacağı maçta yeşil sahalara geri dönmek.

Allegri'ye yardımcı olacak

Juventus sezona adeta kabus gibi bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 2 maçtan mağlubiyet ile ayrılan İtalyan devi, Serie A'da ise 7 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti.

Takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle birçok futbolcusundan yararlanamayan Teknik Direktör Massimiliano Allegri'nin Pogba'nın dönüşüyle birlikte orta saha konusunda elinin güçlenmesi bekleniyor.

Temmuz ayında sakatlandı

Geçtiğimiz Temmuz ayında takımının Meksika ekibi Guadalajara’yı 2-0 yendiği hazırlık maçında sakatlanan Pogba'nın sağ dizinde lateral menisküs yırtığı olduğu tespit edilmişti.

Juventus'a geri döndü

2016 yılında 105 milyon Euro bonservis bedeli ile Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a imza atan Paul Pogba, İngiliz ekibi ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından eski takımına geri dönmüştü.

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