Hemen hemen dünyada tüm ülkeleri etkisi altına alan koronavirüsü, özellikle Avrupa’da en çok İtalya’yı etkisi altına almıştı. Çizme’de yaklaşık 12 bin kişide tespit edilen ve 827 kişinin ölümüne yol açan virüs, ülkenin en önemli futbol kulüplerinden biri olan ve kadrosunda futbolcumuz Merih Demiral’in yanı sıra Cristiano Ronaldo’yu da bulunduran Juventus’u bir kez daha vurdu. Mart ayı başında Juventus’un Serie C’de mücadele eden U23 Takımı, virüsün bulaştığı Pianese takımıyla karşılaşmış ve 4 oyuncunun bu hastalığa yakalandığının anlaşılması üzerine tüm takım karantina altına alınmıştı. Dün de Juve’nin A Takımı’ndaki futbolculardan Daniele Rugani’de koronavirüsü tespit edildi.

Rugani: Endişelenmeyin!

İtalyan oyuncu karantina altına alınırken, geçtiğimiz haftalarda felç geçiren annesini ziyaret etmek için Portekiz’e giden Ronaldo, Rugani’nin durumunu öğrenir öğrenmez, Madeira Adası’nda kaldı. Kendisinde de virüs ihtimali olan CR7’nin karantinaya alındığı öğrenilirken, kulüp ise “Cristiano Ronaldo antrenmana katılmadı ve sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri beklediği Madeira’da kalmaya devam ediyor” açıklaması yapıldı. Hastanede tedavi altına alınan Rugani, “Gayet iyiyim, benim için endişelenmeyin. Herkes, kurallara uymalı. Çünkü bu virüs ayrım yapmıyor” diye konuştu. Juve’nin tüm oyuncuları için de sağlık taraması yapıldığı gelen haberler arasında yer alıyor.