Juventus’ta Merih Demiral fırtınası

Merih Demiral 5 Temmuz 2019’da transfer olduğu Juventus’a kısa sürede alıştı, ikinci maçında sergilediği performansla ilk 11 yolunun açık olduğunu gösterdi. Milli oyuncunun forma için çekişeceği De Ligt 11’de başladığı İnter maçında kendi kalesine gol attı. İkinci yarıda Hollandalı’nın yerine Merih oyuna girdi, Juventus’un kaderi değişti. 62’de Juve 1-0 gerideyken İnter ikinci gol şansını yakaladı, ancak Merih, Perisic’in farkı açmasına izin vermedi. 68’de Cristiano Ronaldo serbest vuruştan attığı golle skora denge getirdi. Normal süre 1-1 bitti, statü gereği penaltı atışlarına geçildi.

Hayran bıraktı

Milli oyuncumuz penaltılarda da sahneye çıktı, skoru belirledi. 41 yaşındaki kaleci Buffon’un 3 penaltı kurtardığı Juventus’ta son atış için beyaz noktaya Merih geldi. Topu filelere gönderen 21 yaşındaki stoper, Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda Juventus’a galibiyeti getirdi. Merih’in, süperstar Ronaldo ile yaşadığı sevinç görülmeye değerdi. Genç oyuncunun 45 dakikalık performansı ise tek kelimeyle mükemmeldi: Perfetto

Dünya izledi!

Çin’de düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda oynanan Juventus-İnter karşılaşması Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında yayınlandı. 29 televizyon kanalının naklen verdiği mücadelede Merih Demiral’in performansına milyarlarca insan tanıklık etti.