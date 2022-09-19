Sezona kötü bir başlangıç yapan Juventus, Massimiliano Allegri'nin yerine teknik direktör adaylarını düşünmeye başladı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin takımdaki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Ancak İtalyan ekibi, Allegri'nin görevden alınmasının adeta finansal bir kabus olacağını düşünüyor ve olası ayrılık gerçekleşirse düşük maliyetli adaylar gündeme gelecek.

İlk hedef Paolo Montero

İddialara göre Massimiliano Allegri yerine düşünülen ilk isim, şu anda 19 yaş altı takımını çalıştıran Paolo Montero. Futbolculuk döneminde de uzun yıllar Juventus forması giyen Paolo Montero'nun takımla sözleşmesinin bulunmasının önemli bir avantaj olduğu belirtiliyor.

Ayrıca taraftarların da Juventus ile olan bağlarıyla tanınan birinin takımın başına geçmesine sıcak bakacağı aktarıldı.

Yıllık 9 milyon Euro

Allegri'nin Juventus'ta Haziran 2025'e kadar devam eden ve yıllık net 9 milyon Euro kazandığı bir sözleşmesi bulunuyor.

Kabus gibi başlangıç

Juventus sezona adeta kabus gibi bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 2 maçtan mağlubiyet ile ayrılan İtalyan devi, Serie A'da ise 7 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti.

2. Allegri dönemi

İlk olarak 2014-2019 senelerinde Juventus'u çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam, 2021 yılında yeniden takımın başına getirilmişti.



