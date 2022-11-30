Juventus'ta istifa depremi
Juventus, koronavirüs döneminde oyuncuların dört aylık alacaklarından feragat ettiklerini açıklamıştı. Ancak el altından futbolculara yaklaşık 90milyon euro'luk ödeme yapıldığı iddiasıyla savcılık soruşturma başlatmıştı. Önceki akşam flaş bir gelişme yaşandı. 12 yıldır Juventus'un başkanlığını yapan Andrea Agnelli, yardımcısı Pavel Nedved ve yedi yöneticinin istifa ettikleri açıklandı.
Juventus, koronavirüs döneminde oyuncuların 4 aylık alacaklarından feragat ettiklerini açıklamıştı. Ancak el altından futbolculara yaklaşık 90milyon euro'luk ödeme yapıldığı iddiasıyla savcılık soruşturma başlatmıştı.
Önceki akşam flaş bir gelişme yaşandı. 12 yıldır Juventus'un başkanlığını yapan Andrea Agnelli, yardımcısı Pavel Nedved ve 7 yöneticinin istifa ettikleri açıklandı.
Juventus'un yüzde 63.8'lik hisesini elinde bulunduran exor, yeni başkan olarak Gianluca Ferrero'yu seçti.