Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs yıldız oyuncuları da etkilemeye devam ediyor. Özellikle İtalya’da salgının had safhaya ulaşmasının ardından Juventus’un yıldızı Daniel Rugani’nin testi pozitif çıkmıştı. Bu durumun ardından Siyah- Beyazlı ekipte testlere devam edilirken Torino ekibi yeni bir vaka ile sarsıldı. Juve’de Blaise Matuidi’nin de coronavirüs testi pozitif çıktı. Fransız futbolcunun temas ettiği kişiler de karantina altına alındı.