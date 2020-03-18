Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs yıldız oyuncuları da etkilemeye devam ediyor. Özellikle İtalya’da salgının had safhaya ulaşmasının ardından Juventus’un yıldızı Daniel Rugani’nin testi pozitif çıkmıştı. Bu durumun ardından Siyah- Beyazlı ekipte testlere devam edilirken Torino ekibi yeni bir vaka ile sarsıldı. Juve’de Blaise Matuidi’nin de coronavirüs testi pozitif çıktı. Fransız futbolcunun temas ettiği kişiler de karantina altına alındı.
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