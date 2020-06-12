Juventus'ta hedef Emerson Palmieri

İtalyan devi Juventus, sol bek pozisyonu için Chelsea'den Emerson Palmieri'yi transfer etmek istiyor. Maurizio Sarri ile daha önce Chelsea'de çalışan Brezilyalı oyuncu için Inter'in de devrede olduğu aktarılıyor.

12 Haziran 2020, Cuma 18:28 Son Güncelleme:
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Juventus'ta hedef Emerson Palmieri

İtalyan devi Juventus, Chelsea'nin Brezilyalı sol beki Emerson Palmieri'yi kadrosuna katmak istiyor. İtalyan teknik adam Maurizio Sarri, daha önce Chelsea'de birlikte çalıştığı oyuncuyu yeniden kadrosunda görmek istiyor. 

Tuttusport'a göre Juventus, Emerson Palmieri'yi kadrosuna katmak isterken bir başka İtalyan ekibi Inter ile yarış halinde. 

Emerson Palmieri, Chelsea'den bu yaz ayrılmayı planlarken yeni sol bek arayışlarındaki Frank Lampard'ın da Leicester'dan Ben Chilwell'in transferini istediği aktarılıyor.

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