İtalyan devi Juventus, Chelsea'nin Brezilyalı sol beki Emerson Palmieri'yi kadrosuna katmak istiyor. İtalyan teknik adam Maurizio Sarri, daha önce Chelsea'de birlikte çalıştığı oyuncuyu yeniden kadrosunda görmek istiyor.

Tuttusport'a göre Juventus, Emerson Palmieri'yi kadrosuna katmak isterken bir başka İtalyan ekibi Inter ile yarış halinde.

Emerson Palmieri, Chelsea'den bu yaz ayrılmayı planlarken yeni sol bek arayışlarındaki Frank Lampard'ın da Leicester'dan Ben Chilwell'in transferini istediği aktarılıyor.