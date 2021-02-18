Şampiyonlar Ligi'nde Porto deplasmanında kötü bir oyunla kaybeden ancak Chiesa'nın güzel golüyle en azından ikinci maç için 'deplasmanda gol avantajı' elde eden Juventus'ta savunmanın iki tecrübeli ismi yaklaşık 15 gün kadar sahalardan uzak kalacak.

Sky Italia'nın haberine göre; daha önceden sakatlığı bulunan Bonucci'nin yaklaşık 10 gün, dün akşam Porto maçında sakatlanan Chiellini'nin ise 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Dolayısıyla Juve'de savunma iki genç savunmacı Merih Demiral ve Matthijs de Ligt'e kaldı.





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