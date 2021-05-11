İtalya Ligi Serie A'da 9 sezondur şampiyonluğu kimseye bırakmayan Juventus, ilk olarak bu unvanını İnter'e kaptırdı ve son olarak da Hakan Çalhanoğlu'lu Milan'a evinde 3-0 yenilerek, bitime 3 hafta kala ilk 4'ün dışına çıktı. Bir anda 69 puanla 5. sıraya gerileyen Juve, eğer ligi ilk 4 içinde tamamlayamazsa, 2012'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını yitirecek ve gelecek sezon Avrupa Ligi'nde oynayacak. Morallerin bozuk olduğu Juve'de eleştiri okları Andrea Pirlo'ya çevrildi. Gazeteler, "İstifa gibi bir düşüncem yok" diyen Pirlo'nun görevine son verileceğini öne sürerken, genç futbol adamının sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı konuşuluyor.

İtalya Kupası kaldı...

Pirlo'nun yerine Juve'nin eski hocası Max Allegri ya da Zinedine Zidane'ın geleceği iddia ediliyor. Merih Demiral'li Torino temsilcisinde Cristiano Ronaldo'nun (36) da Avrupa Ligi'nde oynama gibi bir düşüncesinin olmadığı ve seçeneklerini değerlendirmeye başladığı bildirildi. Juventus'un elinde ise kazanabileceği tek kupa olarak, İtalya Kupası kaldı. Pirlo'nun öğrencileri, 19 Mayıs'ta finalde Atalanta ile karşılaşacak.



