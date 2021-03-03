Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, bu sezon Serie A'da fırtına gibi esiyor. Ronaldo, Serie A'nın 24 haftasında oynanan Juventus-Spezia maçını da boş geçmedi.

Siyah beyazlıların sahadan 3-0 galip ayrıldığı maçta takımının son golünü rakip ağlara gönderen 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 20. kez gol sevinci yaşadı. Cristiano Ronaldo, attığı bu golle bir ilke de imza attı. Portekizli futbolcu, Avrupa'nın en büyük 5 liginde, 12 sezon üst üste 20 gol ve üzerinde gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.

Juventus ile 2 şampiyonluk yaşadı

2018 yılında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo, İtalyan kulübü ile 2 lig şampiyonluğu yaşadı.