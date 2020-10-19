İtalya Serie A Ligi devi Juventus'un başarılı futbolcusu Paulo Dybala, takımda yeterli forma şansı bulamamaktan fazlasıyla şikayetçi.

Çizme'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Tuttosport'un haberine göre Arjantinli yıldız, ligin yeni ekiplerinden Crotone karşısında alınan beraberliğin ardından kulübün futbol şube sorumlusu Fabio Paratici ile stadyum tünelinde ciddi bir tartışma yaşadı.

Söylentilere göre, 90 dakika boyunca kulübede kalmayı kabullenemeyen Dybala, bu konuda duyduğu rahatsızlığı Paratici'ye de net bir şekilde iletti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna sezon başından bu yana 1 dakika bile süre vermeyen teknik direktör Andrea Pirlo, kadro oluştururken tercihlerini Manolo Portanova ve Dejan Kulusevski'den yana kullandı.









Crotone beraberliğinin ardından basın mensuplarının kendisine Dybala'yı neden sahaya sürmediği şeklinde yönelttiği soru üzerine kendisini savunan İtalyan teknik adam, "Dün sadece 10 dakika boyunca antrenman yaptı, kendisi için iddeal maç bu değildi." ifadelerini kullandı.

Geride kalan sezon boyunca toplam 33 resmi maçta forma giyen Paulo Dybala, rakip fileleri 11 kez havalandırarak takımına hatrı sayılır bir skor katkısı vermeyi başarmıştı.

Yaz transfer döneminin ilk günlerinden itibaren ismi manşetlerden düşmeyen Dybala'nın uzun bir süredir Chelsea ve Manchester United'ın radarında olduğu biliniyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Arjantinli futbolcunun kariyerini ne yönde şekillendireceği ise şimdiden merak konusu.

beIN Sports





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