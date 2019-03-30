Serie A'da üst üste 8'inci şampiyonluğuna koşan Juventus'ta Cristiano Ronaldo şoku yaşanıyor. Ülkesi Portekiz'in EURO 2020 elemelerinde Sırbistan ile 1-1 berabere kaldığı maçta kalçasından sakatlanan yıldız ismin Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynanacak çeyrek final ilk maçında da forma giyemeyebileceği açıklandı.

Torino devinin teknik patronu Massimiliano Allegri, bugünkü Empoli karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Portekizli süperstarla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Ronaldo'nun durumu pazartesi günü bazı testlerden geçtikten sonra netlik kazanacak. Ancak Ajax maçında oynamama ihtimali olduğu bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Ajax ile Juventus arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçı, 10 Nisan'da Johan Cruyff Arena'da oynanacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler