İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen tecrübeli stoper Giorgio Chiellini, sezon başında takımdan ayrılarak Mnachester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun ayrılığının kendilerini nasıl etkilediğini anlattı.

Football Italia'da yer alan habere göre İtalya Süper Kupası'nda Inter ile oynayacakları maç öncesi konuşan Chiellini, "Cristiano'ya, sahip olduğumuz zaman bazı sorunlarımızı gizlerdi. Önemli bir oyuncuydu. Onun gibi üst düzey bir oyuncuyla sorunları görmemek daha kolay. Onun takımdan gidişinin ardından zor bir sezon bekliyordum ama Locatelli, Kean ve Cristiano olmadan geçen sezonla neredeyse aynı takımız. Hedeflerimize çok çalışarak ulaşabiliriz ama asla kalitesiz hissetmemeliyiz.

Bu sezon Serie A'da istediği sonuçları almakta zorlanan Juventus, 38 puanla 5. sırada yer alıyor.

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